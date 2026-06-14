stc راعي بلاتيني للموسم الثالث من “تحدي الثلاثين” الرياضي

خلال حفل توقيع الرعاية في مقر الشركة

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc ، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن رعايتها البلاتينية للموسم الثالث من برنامج “تحدي الثلاثين”، البرنامج الحواري الرياضي الاشهر في الكويت و الخليج و الوطن العربي ، وتحدي المعلومات الرياضية في كرة القدم، من ابتكار صانع المحتوى الكويتي مساعد الفوزان. ومن خلال هذه الرعاية، تواصل stc دعم المبادرات التي تجمع الشباب حول اهتمامات مشتركة، وتخلق تجارب تفاعلية للجماهير عبر المنصات الرقمية، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية الشاملة.

وقد أصبح برنامج “تحدي الثلاثين” من أبرز المسابقات الرياضية على منصة يوتيوب في المنطقة، جاذبًا جمهورًا واسعًا من عشاق الرياضة وكرة القدم في الكويت والوطن العربي. تختبر المسابقة معرفة المشاركين بكرة القدم من خلال سلسلة من الجولات والتحديات السريعة التي تتطلب من المتسابقين الإجابة على أسئلة، واسترجاع إحصائيات، وإظهار فهمهم للرياضة خلال 30 ثانية. وعلى مر السنوات ، تطور هذا التحدي ليصبح بطولة واسعة النطاق لا تزال تجذب تفاعلاً كبيراً بفضل محتواها ومشاركة الجمهور.

بصفتها راعياً بلاتينياً، ستحافظ شركة stc على حضور قوي طوال الموسم الثالث من المسابقة، وصولاً إلى النهائيات الكبرى. تعكس هذه الرعاية التزام الشركة بالتفاعل مع الجماهير من خلال منصات وتجارب تتوافق مع اهتماماتهم، مع عرض أحدث منتجاتها وخدماتها وحلولها الرقمية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم في المبنى الرئيسي للشركة على هامش اعلان رعاية برنامج “تحدي الثلاثين”، أكدت stc أن دعم المبادرات التي تشجع المشاركة وتفاعل الجمهور يظل جزءاً مهماً من نهجها الأوسع للتواصل المجتمعي. وتواصل الشركة البحث عن فرص للتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع من خلال تجارب هادفة تعكس اهتماماتهم وتساهم في بناء روابط أقوى مع المجتمعات التي تخدمها.

كما سلطت stc الضوء على أن المحتوى الرقمي لا يزال يلعب دوراً متزايد الأهمية في تشكيل كيفية تواصل الناس وتفاعلهم وتبادلهم للخبرات. من خلال شراكات مع مبدعين محليين ومبادرات تحظى بمتابعة واسعة، تسعى الشركة إلى المساهمة في إثراء المشهد الرقمي ودعم المنصات التي تقدم محتوىً جذابًا وممتعًا للجماهير في جميع أنحاء المنطقة. وتنسجم هذه الرعاية، إلى جانب غيرها، مع الأهداف والمواضيع المحددة في برنامج المسؤولية المجتمعية والاستدامة السنوي للشركة، مع التركيز بشكل خاص على دعم الشباب والمجتمع الرياضي في الكويت.