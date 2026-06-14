وزارة التربية وقوة الإطفاء توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية

وقعت وزارة التربية وقوة الإطفاء العام الكويتية بروتوكول تعاون اليوم الأحد بهدف تعزيز أوجه التنسيق المشترك في مجالات الأمن والسلامة والاستفادة من بعض المرافق والمنشآت بما يخدم الجانبين ويرتقي ببيئة العمل التعليمية والتدريبية.

وجرى توقيع البروتوكول في مبنى وزارة التربية بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية محمد الخالدي والوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد فيما حضر من جانب (الإطفاء) رئيس القوة اللواء طلال الرومي وعدد من القيادات والمسؤولين من الجهتين.

وقال الخالدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع إن الوزارة بتوجيهات من وزير التربية سيد جلال الطبطبائي تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يخدم العملية التعليمية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة والمعلمين وجميع العاملين في الوزارة.

وأضاف الخالدي أن البروتوكول يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز معايير الأمن والسلامة في المنشآت التعليمية والمحافظة على سلامة المباني والمرافق التابعة للوزارة بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وثمن التعاون القائم بين وزارة التربية و(الإطفاء) وبالدور الحيوي الذي تضطلع به القوة في نشر ثقافة الوقاية والسلامة من خلال تنظيم الورش والدورات التدريبية والبرامج التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي لدى العاملين والطلبة في المؤسسات التعليمية.

من جهته أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب لـ(كونا) أن بروتوكول التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين بما يتيح الاستفادة من عدد من مرافق الوزارة لدعم الاحتياجات التشغيلية والتدريبية والتوعوية لقوة الإطفاء العام بما يسهم في تطوير كفاءة العمل والارتقاء بجاهزية منتسبيها.

وذكر الغريب أن البروتوكول حدد بصورة واضحة مسؤوليات كل طرف وآليات التعاون بينهما مبينا أن (التربية) ستتولى توفير المباني والمنشآت المشمولة بالاتفاق وتسهيل الإجراءات اللازمة للاستفادة منها وقوة الإطفاء مسؤولية المحافظة على تلك المنشآت وصيانتها وتحمل مصاريفها التشغيلية بما يضمن استدامة الاستفادة منها وتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.