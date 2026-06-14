نيكس يهزم سبيرز ليحصد لقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين لأول مرة منذ 53 عاما

من المباراة

فاز نيويورك نيكس على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 94-90 اليوم الأحد في المباراة الخامسة من سلسلة النهائي، ليحصد لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لأول مرة منذ عام 1973.

وعاد نيكس، الذي طالت معاناته، للقمة لتنطلق احتفالات جماهيره في كافة أنحاء نيويورك.

وكانت العودة في النتيجة السمة المميزة لنيكس في سلسلة النهائي، وذلك بعدما عوض تأخره بفارق أكثر من عشر نقاط في كافة انتصاراته الأربع في سلسلة النهائي في طريقه لحصد أول لقب له في البطولة منذ 53 عاما.

وسجل جالن برونسون 45 نقطة، الأعلى في المباراة، ليفوز نيكس بسلسلة النهائي التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وذلك بعد خمس مباريات فقط وبعد أيام من تحقيق الفوز في أعظم انتفاضة في تاريخ سلسلة النهائي.

وأحرز برونسون 29 نقطة في الشوط الثاني من المباراة الخامسة، ليعوض نيكس تأخره بفارق 15 نقطة في الربع الثالث.

وتأخر نيكس أيضا بفارق 16 نقطة في الربع الثاني، وذلك بعد مباراة واحدة من عودته من تأخره بفارق 29 نقطة ليفوز على سبيرز في المباراة الرابعة في نيويورك يوم الأربعاء الماضي.

وسجل برونسون أربع رميات ثلاثية، ليحقق بذلك 30 نقطة أو أكثر في رابع مباراة له بالسلسلة ليفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي البطولة.

برونسون أفضل لاعب في النهائي: ‭’‬حققنا كل ما حلمنا به‭’‬

‭ ‬ قال برونسون بتأثر خلال احتفالات الفريق في الملعب وأثناء استمتاعه بالانتصار “أنا في حالة ذهول. كلما استبعدنا أحدهم، كنا نجد طريقة للعودة والفوز. هذا كل شيء حلمنا بتحقيقه. لهذا السبب جئت إلى نيويورك”.

وحطم برونسون الرقم القياسي للفريق والبالغ 38 نقطة والذي سجله ويليس ريد، عضو قاعة المشاهير، في المباراة الثالثة من سلسلة النهائي عام 1970 ضد لوس انجليس ليكرز.

وسجل ميكال بريدجز 14 نقطة وأضاف جوش هارس 13 نقطة آخرين واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح نيويورك.

كما أحرز أو.جي أنونوبي 11 نقطة واستحوذ كارل-أنتوني تاونز على عشر كرات مرتدة قبل أن يغادر الملعب بسبب تراكم الأخطاء. واستحوذ ميتشيل روبنسون على عشر كرات مرتدة أيضا.

وبدأ سبيرز المباراة بقوة مرة أخرى، وحافظ على تقدمه بفارق أكثر من عشر نقاط طوال المباراة، لكن نيكس عاد ليتقدم لأول مرة قبل 3:40 دقيقة على النهاية.

وفي بداية الربع الثالث، مهدت هجمة سريعة الطريق أمام الفرنسي فيكتور ويمبانياما ليسجل سلة ساحقة ليقود انتفاضة سبيرز الذي تقدم بفارق 12 نقطة قبل أن يقلص نيكس الفارق في النهاية إلى خمس نقاط.

وأعاد ديلان هاربر،الذي كان متألقا طوال المباراة مع سبيرز وسجل 25 كبديل، التقدم لسبيرز بفارق يزيد عن عشر نقاط رغم تقلص الفارق إلى سبع نقاط مع بداية الربع الرابع.

وأحرز جوليان شامباني 14 نقطة وأضاف ديفين فاسيل 12 نقطة لصاحب الأرض.

وتعادل نيويورك في المباراة قبل خمس دقائق من النهاية ثم تقدم للمرة الأولى قبل ثلاث دقائق و40 ثانية. ولم يتمكن سبيرز من العودة، ليختتم نيكس مسيرته المهيمنة في البطولة التي خسر فيها ثلاث مرات فقط في الأدوار الإقصائية.

انطلاق الاحتفال بالأبطال

سجل النجم ويمبانياما 19 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة وتصدى لخمسة حوائط صد لصالح سان أنطونيو الذي بلغ النهائي مبكرا.

وقال اللاعب الفرنسي (22 عاما) للصحفيين عقب المباراة “هذا الدرس الأكبر في حياتي، وأهم لحظة تعلمت فيها. لا أستطيع تحديد الدرس لكننا سنتعلم من ذلك بالتأكيد”.

وحان الوقت أخيرا لجماهير نيويورك نيكس التي انتظر الكثير منها طوال حياته لرؤية فريقه في القمة مرة أخرى بعد سنوات من كونهم مجرد أضحوكة البطولة ليتحول إلى صاحب أفضل عودة في تاريخ سلسلة النهائي.

واشتعلت الاحتفالات في جميع أنحاء نيويورك عقب صفارة النهاية، مما وضع حدا لسنوات من المعاناة وامتلأت الشوارع بالقمصان ذات اللونين الأزرق والبرتقالي.

وكتب زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك العاشق للعبة على حسابه في منصة إكس عقب الفوز باللقب “تاريخ”. وأضاف أن موكب الاحتفال بفريق نيكس سيقام في المدينة يوم الخميس المقبل.

وحضر عدد من المشاهير المباراة بينهم المخرج السينمائي سبايك لي والممثلان تيموثي شالامي وبن ستيلر والممثل الكوميدي تريسي مورجان وانضموا جميعا للجماهير التي سافرت إلى سان أنطونيو.

ووجه جيمس دولان الرئيس التفيذي لنيكس رسلة للمحتفلين قبل العودة للديار “مرحبا يا نيويورك، أنا آسف لأن الأمر استغرق وقتا طويلا. لكننا هنا ونأمل أن لا يطول الأمر مرة أخرى”.