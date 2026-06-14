أسكتلندا تستهل مشوارها في مونديال 2026 بالفوز على هايتي بهدف نظيف

لاعبو منتخب أسكتلندا يحتفلون بتسجيل هدف

استهل منتخب أسكتلندا مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز ثمين على نظيره الهايتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب (جيليت) في مدينة (فوكسبورو) بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول عبر لاعب الوسط جون ماكين في الدقيقة الـ29 بعدما تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك مانحا منتخب بلاده التقدم الذي حافظ عليه حتى صافرة النهاية.

وحاول المنتخب الهايتي العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني عبر هجمات مرتدة إلا أن مدافعي المنتخب الأسكتلندي وحارس مرماه نجحوا في الحفاظ على نظافة الشباك حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز حصد المنتخب الأسكتلندي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا البرازيل والمغرب ليعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي فيما بقي رصيد هايتي خاليا من النقاط.