أستراليا تتغلب على تركيا بهدفين نظيفين في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2026

لاعبو منتخب أستراليا يحتفلون بتسجيل هدف

حقق منتخب أستراليا فوزا على نظيره التركي بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب (بي سي بليس) في فانكوفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وشهد الشوط الأول تقدما نسبيا للمنتخب الأسترالي من حيث التنظيم والضغط الهجومي أدى إلى إحراز هدف مبكر حمل توقيع اللاعب نيستوري إيرانكوندا في الدقيقة 27 بعد هجمة سريعة أنهاها بتسديدة داخل منطقة الجزاء مانحا فريقه أفضلية مبكرة أربكت الحسابات التركية.

وواصل المنتخب الأسترالي تفوقه في الشوط الثاني من خلال انضباط دفاعي واستغلال المساحات قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثان أحرزه كونور ميتكالف في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

في المقابل كثف المنتخب التركي محاولاته الهجومية في الدقائق الأخيرة إلا أن الصلابة الدفاعية الأسترالية وتألق حارس المرمى حالا دون تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز أستراليا بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب الأسترالي ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمجموعة فيما بقي المنتخب التركي من دون نقاط.