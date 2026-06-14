المغرب ينتزع تعادلا مستحقا 1-1 أمام البرازيل في كأس العالم

من المباراة

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة البرازيل والمغرب يوم السبت في أول قمة من العيار الثقيل بكأس العالم لكرة القدم، ليؤكد المغرب على قوته وإمكاناته كاشفا في الوقت ذاته عن نقاط ضعف مألوفة لدى منافسه، وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثالثة على استاد نيويورك/نيوجيرزي الممتلئ عن آخره.

افتتح إسماعيل صيباري التسجيل للمغرب ، التي بلغت قبل نهائي كأس العالم بقطر قبل أربع سنوات، في الدقيقة 21 بعد ان استقبل الكرة من تمريرة رائعة من زميله إبراهيم دياز عند حدود منطقة الجزاء ولمح أليسون بيكر حارس البرازيل متقدما عن مرماه، قبل أن يهيئ الكرة لنفسه بشكل مثالي ويرسل كرة ساقطة من فوق الحارس لتستقر داخل الشباك.

وكلل البرازيلي فينيسيوس جونيور مجهودا فرديا رائعا بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، لم يحرك لها الحارس ياسين بونو ساكنا لتسكن الشباك باتجاه الزاوية اليمنى العليا للمرمى، ليتعادل للبرازيل بطلة العالم خمس مرات في الدقيقة 32.

وتألق بونو طوال فترات المباراة في الزود عن مرماه في ظل هجمات خطيرة من لاعبي البرازيل وطلب تدخل الطاقم الطبي في الدقيقة 84 بعد ما بدا انه يتألم قبل أن يستكمل المباراة.

وكاد المغرب ان يخطف الانتصار في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع لكن الحارس أليسون بيكر اندفع ليتصدى ببراعة فائقة لتسديدة قوية ومباشرة من مسافة بعيدة باتجاه الزاوية اليمنى السفلية من المغربي نائل العيناوي قبل أن يواصل أليسون بيكر تألقه ويتصدى مرة أخرى وبشكل رائع آخر للكرة بعد ارتدادها لأيوب الميموني.

وشكل هذا الأداء دليلا إضافيا على قدرة المغرب على تحدي القوى التقليدية في عالم كرة القدم.

وقال محمد وهبي مدرب المغرب “قدمنا مباراة في المستوى. كنا نريد الفوز، لكن هذه هي كرة القدم. سنواصل العمل على النقاط التي لم تكن جيدة اليوم حتى نكون جاهزين للمباراة المقبلة أمام اسكتلندا”.

وأضاف “تحدثت مع اللاعبين وشعرت بأنهم غاضبون لأنهم كانوا يريدون الفوز. في الشوط الثاني انخفض الإيقاع، وهذا أمر طبيعي في ظل الحرارة التي كانت موجودة”.

وأكد وهبي أن مواجهة اسكتلندا ستكون مختلفة عن مباراة البرازيل قائلا “في المباراة المقبلة سنبحث عن النقاط الثلاث، خصوصا أن اسكتلندا تلعب بطريقة مختلفة عن البرازيل. سنبدأ العمل من الآن”.

بداية قوية

بدأ المغرب المباراة بقوة وفرض ضغطا مبكرا على دفاع البرازيل، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة بعد ثلاث محاولات متتالية، بدأت بتسديدة من دياز ثم محاولة من العيناوي تصدى لهما الدفاع، قبل أن يسدد أشرف حكيمي كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وواصل المنتخب المغربي أفضليته في الدقائق الأولى، بينما حاولت البرازيل الخروج من الضغط عبر الجهة اليسرى بقيادة فينيسيوس.

وجاء أول تهديد واضح للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 13 عندما أرسل فينيسيوس تمريرة عرضية خطيرة قبل أن يتدخل نصير مزراوي وينهي الخطورة.

وتدخل حكيمي في الدقيقة 19 لإبعاد كرة بينية خطيرة نحو فينيسيوس إلى ركلة ركنية، قبل أن يترجم المغرب بدايته القوية بعدها بدقيقتين عندما مرر دياز كرة إلى صيباري الذي سدد بقدمه اليمنى من فوق الحارس مانحا التقدم للمغرب.

واستمر المغرب في تهديد مرمى حارس البرازيل بعد الهدف، وسدد دياز كرة في الدقيقة 29 تصدى لها الدفاع البرازيلي.

لكن البرازيل عادت إلى المباراة في الدقيقة 32 عندما استغل فينيسيوس مساحة في الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسدد بيمينه في مرمى ياسين بونو.

وقال فينيسيوس لشبكة بي.إن سبورتس “بدأنا الشوط الأول بشكل سييء للغاية وازدادات الأمور صعوبة علينا بعد الهدف (الذي سجله المغرب). علينا أن نحسن من أنفسنا فيما هو قادم”.

وأضاف “يجب أن نستحوذ على الكرة لوقت أكثر وعلينا مواصلة العمل لأن المباراة المقبلة بعد بضعة أيام”.

وتحسن أداء البرازيل بعد التعادل وبدأت تضغط أكثر، خصوصا عبر المساحات خلف حكيمي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول توترا نسبيا، إذ حصل كاسيميرو على بطاقة صفراء في الدقيقة 37، ثم نال روجر إيبانيز بطاقة صفراء في الدقيقة 43.

نزعة هجومية

دخلت البرازيل الشوط الثاني بنزعة هجومية أوضح، وأجرت تبديلين مع بدايته بخروج كاسيميرو وإيبانيز ودخول فابينيو ودانيلو.

كما دفع كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل في الدقيقة 61 بماتيوس كونيا بدلا من لوكاس باكيتا، ثم دخل لويس هنريكي بدلا من إيجور تياجو بعد دقيقة واحدة، في محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية.

وقال أنشيلوتي الذي أشار إلى تحسن أداء البرازيل بعد الاستراحة “لا أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد. بدا الفريق متوترا بعض الشيء، وفقدنا الاستحواذ كثيرا وخسرنا العديد من الالتحامات الثنائية. الشوط الأول لم يكن جيدا”.

وأضاف “تحسن الأداء في الشوط الثاني. كانت مباراة صعبة لأن المغرب فريق قوي. أعتقد أن التوتر كان حاضرا. في الشوط الأول، نجحوا في الإفلات من ضغطنا وشن هجمات مرتدة خطيرة على مرمانا”.

ورد مدرب المغرب بتغييرين في الدقيقة 65، إذ دخل شمس الدين طالبي بدلا من دياز وسمير المرابط بدلا من عز الدين أوناحي، في محاولة لاستعادة التوازن في وسط الملعب.

وأهدر رافينيا فرصة خطيرة للبرازيل في الدقيقة 68 بعدما مرت تمريرة عرضية أرضية أمامه دون أن ينجح في تحويلها نحو المرمى.

ومر صيباري بمهارة في الدقيقة 77 وأرسل تمريرة عرضية خطيرة ردها الدفاع البرازيلي، قبل أن يرد رافينيا بعدها بدقيقة واحدة بتسديدة أرضية قوية تصدى لها بونو.

وكاد المغرب أن يدفع ثمنا غاليا لخطأ دفاعي في الدقيقة 83 عندما أعاد عيسى ديوب كرة قصيرة نحو بونو، لكن الحارس المغربي خرج من منطقة الجزاء وأنقذ الموقف قبل أن يصطدم برافينيا ويتلقى العلاج.

ودفع المغرب بسفيان رحيمي بدلا من صيباري في الدقيقة 89، قبل أن يحتسب الحكم عشر دقائق وقتا بدل ضائع شهدت أخطر لحظات المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، كاد المغرب أن يخطف هدف الفوز لولا تألق أليسون بيكر لتنتهي المباراة بالتعادل.

وقال المغربي حكيمي لشبكة بي.إن سبورتس “الأمر ليس سهلا..واجهنا أحد المرشحين للفوز باللقب. تعادلنا لكننا قدمنا مجهودا كبيرا في المباراة”.

وأضاف “علينا مواصلة العمل وإبقاء الايجابيات والتعلم من الاخطاء للتأهل للدور المقبل وهذا هو الأهم”.