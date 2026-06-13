الكويت تشارك في اجتماع لندن لمجموعة المانحين الداعمين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر

مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق معرفي خلال لقائه رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش

شارك مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق معرفي في الاجتماع السنوي في لندن لمجموعة المانحين الداعمين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت سفارة دولة الكويت في لندن في بيان اليوم السبت أن الاجتماع الذي عقد يومي أمس الأول الخميس وأمس الجمعة ناقش سبل تعزيز كفاءة المنظومة الإنسانية الدولية وتطوير آليات الاستجابة للأزمات في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العمل الإنساني مع التأكيد على أهمية بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة بين اللجنة الدولية والدول المانحة.

وأشار البيان إلى أن السفير معرفي التقى خلال المناسبة رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش حيث جرى بحث سبل توطيد التعاون القائم بين دولة الكويت واللجنة الدولية لا سيما في ملف المفقودين باعتباره أولوية وطنية وإنسانية راسخة لدولة الكويت.

وأضاف أن الجانبين ناقشا أيضا الأوضاع الإنسانية في المنطقة وآفاق تطوير الشراكة خلال المرحلة المقبلة بما في ذلك البناء على الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجانبين إلى جانب استكشاف مجالات تعاون عملية تسهم في دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

يذكر أن مجموعة المانحين الداعمين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تعد منصة تشاورية تجمع قيادة اللجنة الدولية بكبار المانحين والشركاء الدوليين الرئيسيين لبحث أولويات العمل الإنساني والتحديات الميدانية والمالية وتبادل الرؤى بشأن تطوير شراكات أكثر فاعلية واستجابة للأزمات الإنسانية.

وشهدت أعمال اجتماع لندن تسليم رئاسة المجموعة من المملكة المتحدة إلى الاتحاد السويسري للدورة القادمة (2026 – 2027).