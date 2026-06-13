النائب الأول لرئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمجلس إدارة “القوى العاملة”

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لدى ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

وقالت (القوى العاملة) في بيان اليوم السبت إن الاجتماع شهد حضور أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واعتماد الحساب الختامي للهيئة.

وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء الجدد متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم.

وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان أهمية دعم مسيرة (القوى العاملة) وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير سوق العمل بدولة الكويت.

وشدد على أهمية تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة الجهات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد المالية والإدارية مشيدا بالدور الذي تقوم به الهيئة في تنظيم سوق العمل وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والعمالة.