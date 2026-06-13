جامعة الكويت تعقد اختبارات القدرات الأكاديمية عبر نظام دخول رقمي ذكي

جامعة الكويت

عقدت جامعة الكويت اليوم السبت اختبارات القدرات الاكاديمية للمجموعة الثالثة من الفرصة الثالثة في مدينة صباح السالم الجامعية حيث أدى الطلبة اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات إضافة إلى الاختبارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالنظامين الورقي والإلكتروني.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي أن اختبارات القدرات الأكاديمية تشكل إحدى الأدوات الرئيسة في منظومة التقييم والقياس وتأتي ترجمة لالتزامها بتطوير أدوات التقويم وتعزيز جودة العملية التعليمية بما يسهم في إعداد الطلبة للتخصصات الجامعية المختلفة وفق معايير أكاديمية معتمدة وتجسد ركيزة الجودة ضمن استراتيجيتها المؤسسية.

وأفادت الجامعة بأنها طبقت نظام دخول ذكيا للاختبارات وموحدا يعتمد على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الأمر الذي أسهم في تنظيم عملية الدخول وتسريعها ورفع كفاءة إدارة الحضور بما عزز انسيابية الإجراءات وانتظام سير الاختبارات.

وأضافت أن الاختبارات أقيمت على فترتين حيث جرت الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعتين في حين اقيمت الفترة الثانية من الساعة 12 ظهرا ولمدة ساعتين وسط تجهيزات تنظيمية وتقنية متكاملة وفرت بيئة اختبارية ملائمة وأسهمت في انتظام العملية الاختبارية علما بأن هذه الاختبارات تعد الفرصة الأخيرة للمتقدمين خلال العام الجامعي الحالي.

وثمنت الجامعة جهود العاملين في قطاع التقييم والقياس والمشرفين على الاختبارات والفرق المساندة كافة التي أسهمت في تنظيم الاختبارات وضمان سيرها بانسيابية وانتظام وفق أعلى درجات الدقة والانضباط.