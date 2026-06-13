وزيرة الشؤون تحيل مسؤولين بمركز رعاية وتأهيل المعاقين في منطقة الصباحية إلى التحقيق

الوزيرة الحويلة خلال جولتها في مرافق الغسيل بالمركز للاطلاع على آلية العمل ومستوى الجاهزية

حالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت عددا من المسؤولين في مركز رعاية وتأهيل المعاقين بمنطقة (الصباحية) إلى التحقيق للوقوف على أوجه القصور وتحديد المسؤوليات وذلك إثر زيارة تفقدية مفاجئة للمركز.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي إن الزيارة للاطلاع على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للنزلاء في المركز التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتفقد مرافق المركز والمطابخ ومدى جاهزية الوجبات وجودتها إضافة إلى غرف الغسيل وآلية العمل ومستوى النظافة والسلامة في مختلف الأقسام.

وأضافت أن أي تهاون يمس صحة النزلاء أو سلامتهم لن يقبل أو يتم التغاضي عنه مشددة على أن سلامة النزلاء وجودة الرعاية المقدمة لهم “فوق كل اعتبار”.

وأوضحت الحويلة أنها ستتابع بنفسها إجراءات التحقيق ومعالجة جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة مؤكدة استمرار الزيارات الميدانية المفاجئة للتأكد من الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وشددت على أن المسؤولية في مراكز الرعاية “ليست شكلية” وأن أي تقصير سيقابل بإجراءات حازمة لافتة إلى أن كرامة النزلاء وحقوقهم أمانة لا مجال للتهاون فيها.