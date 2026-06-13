"البورصة" و"المقاصة" تطلقان حملتهما السنوية للتبرع بالدم بعنوان "استثمر في الحياة.. تبرع بالدم"

في إطار التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز قيم التضامن الوطني، نظّمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة حملتهما السنوية للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم، والذي يُحييه العالم في الرابع عشر من يونيو من كل عام.

تم تنظيم هذه الحملة تحت شعار “استثمر في الحياة.. تبرع بالدم”، في توظيف لغوي يجمع بين لغة أسواق المال وقيم العطاء الإنساني، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة التبرع المنتظم بالدم، بوصفها شكلاً من أشكال الاستثمار المجتمعي الحقيقي الذي ينقذ الأرواح ويعزز الأمن الصحي للمجتمع.

هذا وتأتي هذه الحملة في إطار التزام بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بدورهما الوطني والمجتمعي في دعم المبادرات الإنسانية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

المسؤولية المجتمعية في مواجهة تحديات المرحلة

تحمل هذه الحملة دلالة استثنائية هذا العام، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جيوسياسية وتوترات متسارعة تلقي بظلالها على مختلف القطاعات. ففي مثل هذه الأوقات تحديداً، تبرز أهمية المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز جاهزية المجتمع ومتانة مؤسساته الحيوية، في مقدمتها المنظومة الصحية التي تمثل درعاً واقياً لا غنى عنها في مواجهة أي طارئ.

وإن ضمان توافر إمدادات آمنة ومستدامة من الدم لا يعد مسؤولية صحية، بل استثمار وطني بامتياز في أمن المجتمع واستقراره. وتدرك بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة أن دورهما لا يقتصر على تنظيم وتشغيل وتطوير السوق المالي وتعزيز الثقة الاستثمارية، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.

شراكة مؤسسية تترجم التزامات الاستدامة إلى واقع ملموس

يعكس تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع بنك الدم المركزي نهج بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة القائم على التكامل المؤسسي وبناء الشراكات الهادفة مع مختلف أطراف المنظومة الصحية والمجتمعية، ويجسد قناعة راسخة بأن الاستدامة بمفهومها الشامل تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لتحتضن الجانب الإنساني والاجتماعي بوصفه ركيزة أساسية لا تقل أهمية. كما تنسجم هذه المبادرة مع التزام بورصة الكويت بمنظومة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما:

الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، من خلال ضمان إمدادات دم آمنة ومستدامة تدعم المنظومة الصحية الوطنية.

الهدف السابع عشر: الشراكات لتحقيق الأهداف، من خلال تضافر جهود القطاع المالي مع المؤسسات الصحية والمجتمع المدني.

كما تتوافق مع أهداف “رؤية الكويت 2035” الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك يتمتع بأعلى مستويات جودة الحياة، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطن.

مشاركة واسعة تعبر عن ثقافة مؤسسية ومجتمعية حقيقية

أسهم في الحملة عدد واسع من موظفي بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وموظفي الشركات العاملة في مبنى بورصة الكويت، إضافة إلى المتعاملين والمراجعين، في تجسيد عملي لقيم المسؤولية المجتمعية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية للشركتين. ويعبر هذا الإقبال عن وعي متنام بأن العطاء الإنساني التزام مشترك يعزز روح الانتماء ويرسّخ قيم التكافل بين أبناء المجتمع.

استراتيجية مسؤولية اجتماعية متجذرة في صميم أعمال البورصة

تؤمن بورصة الكويت بأن الاستثمار في رأس المال الاجتماعي ليس أقل قيمة من الاستثمار المالي، فكلاهما يبني مستقبلاً أكثر أماناً واستدامة للأجيال القادمة، حيث تعمل البورصة وفق استراتيجية متكاملة للمسؤولية الاجتماعية توائم بين رسالتها ورؤيتها وقيمها المؤسسية، وترتكز على محوري المجتمع والبيئة، وذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات مستدامة مع منظمات محلية ودولية رائدة، تتضمن وكالات الأمم المتحدة كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى شراكتها الإنسانية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ودعمها المستمر للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبدالله، إلى جانب عدد من المؤسسات والجمعيات الوطنية.