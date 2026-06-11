ثلاث حالات طرد في فوز المكسيك على جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم

لاعبو منتخب المكسيك يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني

أحرز خوليان كينونيس هدفا رائعا، وأضاف راؤول خيمنيز هدفا آخر بضربة رأس، ليقودا المكسيك للفوز 2-صفر على جنوب إفريقيا التي أكملت المباراة بتسعة لاعبين في افتتاح كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد.

وافتتح كينونيس التسجيل في وقت مبكر بعد أن استغل إريك ليرا خطأ من سيفيلو سيثول ليستحوذ على الكرة ويمررها إلى المهاجم الذي أطلق تسديدة قوية ألهبت حماس الجماهير المحلية تحت سماء مكسيكو سيتي الملبدة بالغيوم.

وأصبحت مهمة جنوب إفريقيا أكثر صعوبة بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما طرد سيثول بسبب مخالفة على برايان جوتيريز، لكن خيمنيز لم يتمكن من استغلال الركلة الحرة الناتجة عن ذلك.

لكن المهاجم عوض ذلك في الدقيقة 67، بعد أن سجل الهدف الثاني للمكسيك بضربة رأس في الزاوية البعيدة.

وحصل لاعب خط وسط جنوب إفريقيا ثيمبا زواني على بطاقة حمراء في الدقيقة 84 بسبب تصرفه العنيف، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، لتكمل جنوب أفريقيا المباراة بتسعة لاعبين.

كما طرد مدافع المكسيك سيزار مونتيس أيضا بسبب مخالفة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وستلعب المكسيك في المباراة المقبلة مع كوريا الجنوبية في وادي الحجارة يوم الجمعة، بينما تلعب جنوب إفريقيا ضد التشيك.