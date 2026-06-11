“ويفا” يختار الحكم الصومالي الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي

الحكم الصومالي عمر عرتن

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” الحكم الصومالي عمر عرتن الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة قبيل انطلاق كأس العالم 2026، لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية، وفق ما أعلنت الهيئة الكروية الأعلى في أوروبا الخميس.

وقال “ويفا” في بيان: “عقب مشاورات مع الاتحاد الشقيق، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر ويفا اليوم تعيين الحكم الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية 2026”.

ومن المقرر أن تُقام المباراة التي تجمع بين باريس سان جرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنكليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في 12 آب/أغسطس بمدينة سالزبورغ.