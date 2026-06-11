بنك الخليج يستقبل طلاب جامعة “GUST” مع استئناف الدراسة الحضورية في الفصل الصيفي

صورة جماعية لفريق مبيعات بنك الخليج

ضمن جهوده المتواصلة لدعم وتمكين الشباب، استقبل بنك الخليج طلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، عقب استئناف الدراسة الحضورية في الفصل الصيفي لجميع الأقسام. وقد تواجد موظفو إدارة المبيعات في مقر الجامعة لتعريف الطلبة بمزايا حساب red للشباب وبطاقة red Plus مسبقة الدفع.

وحرص البنك على التواجد بشكل مميز من خلال جناح تفاعلي، بهدف تعريف الطلبة بمزايا منتجاته المخصصة للشباب، إضافة إلى تحفيزهم على تبني نمط حياة نشط ومتوازن يجمع بين الوعي المالي وأسلوب الحياة العصري.

ويُعد دعم وتمكين الشباب أحد الركائز الأساسية في استراتيجية بنك الخليج، حيث يحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والطلابية بما يسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب تعزيز ثقافتهم المالية في مراحل مبكرة من حياتهم الأكاديمية.

وقد استعد جناح البنك للإقبال الواسع من الطلبة الراغبين في التعرف على الخدمات المصرفية، لاسيما حساب red للشباب وبطاقة red Plus، المصممين خصيصًا لطلبة الجامعات، حيث يقدمان مجموعة من المزايا التي تساعدهم على إدارة مواردهم المالية بكفاءة منذ بداية مشوارهم الأكاديمي.

تهدف هذه الحلول إلى تمكين الشباب من بناء مهارات مالية أساسية من خلال أدوات تساعدهم على تتبع المصروفات، ووضع الميزانيات، واتخاذ قرارات مالية مدروسة. وقد أبدى الطلبة اهتمامًا كبيرًا بالمزايا التي يوفرها الحساب والبطاقة، مثل التحكم ببطاقة الدفع، والعروض الحصرية، والمكافآت عند الشراء، إلى جانب الدعوات لحضور فعاليات مختارة تعزز نمط حياتهم وتواكب تطلعاتهم.

إقبال من الطلاب علي جناح بنك الخليج

ويمثل حساب red ركناً أساسياً من استراتيجية بنك الخليج الموجهة للشباب، إذ يوفر مزايا تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال دمج المكافآت والترفيه والتجارب التعليمية، بما يشجع على تبني سلوك مالي مسؤول يتماشى مع أسلوب الجيل الرقمي. أما بطاقة red Plus مسبقة الدفع، فتوفر وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستخدام تمنح الشباب تجربة مالية عملية ضمن إطار منظم وآمن.

ويتميز حساب red بأنه مصمم خصيصًا للطلبة والشباب، ولا يتطلب حدًا أدنى لفتح الحساب، كما يوفر لهم باقة واسعة من المزايا والخصومات التي تناسب أسلوب حياتهم. فعند تحويل المكافأة الطلابية وتفعيل بطاقة red Plus مسبقة الدفع، يحصل العميل على5,000 نقطة ترحيبية في برنامج نقاط الخليج، يمكنه استبدالها بـ “كاش باك” أو التسوق عبر المتجر الإلكتروني لتطبيق البنك، إضافة إلى قسائم شراء من أشهر المطاعم والمقاهي ومحلات الملابس، و50 ديناراً من وقود Oula، وكذلك خصم يومي بنسبة 50٪ على تذاكر السينما من سينسكيب وVox Cinema

كما حرص بنك الخليج خلال مشاركته على دعم حملة ” لنكن على دراية “، بهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلاب وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم المصرفية وسبل تجنب الاحتيال المالي.

وتأتي مشاركة بنك الخليج في استقبال طلاب الفصل الصيفي ضمن استراتيجيته الشاملة لدعم الشباب وبناء علاقات طويلة الأمد معهم، عبر فهم احتياجاتهم المتغيرة وتقديم منتجات وخدمات تدعم تطلعاتهم المستقبلية. ومن خلال التفاعل المباشر مع الطلبة في بيئتهم التعليمية، يواصل البنك ترسيخ دوره كشريك في مسيرتهم التعليمية والمهنية.