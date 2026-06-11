“زين” و”إنجاز” تدعمان ابتكارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي والاستدامة

وليد الخشتي وليلى المطيري يُكرّمان أحد الفرق الفائزة في فئة الجامعات

أعلنت زين الكويت عن دعمها للنسخة الـ 20 من مسابقة “برنامج الشركة” السنوية للمدارس الثانوية والجامعات التي نظّمتها جمعية إنجاز الكويت، وذلك استمراراً في الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من عقدين من الزمن بين الطرفين للاستثمار في قدرات الشباب، وتأكيداً على التزام الشركة بدعم المبادرات التعليمية والشبابية التي تُمكّن الجيل القادم وتُسهم في تنمية مهارات المستقبل.

شاركت زين بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات المسابقة، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، والمدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والمدير التنفيذي لإنجاز الكويت ليلى هلال المطيري، ومسؤولي الرعاة والشُركاء.

قبل حفل التكريم، انضم رئيس فريق الشراكات المُجتمعية وتمكين الشباب في زين الكويت فيصل الدويهيس إلى لجنة التحكيم التي ضمّت روّاد أعمال ومسؤولين تنفيذيين من القطاع الخاص، حيث استمعوا إلى العروض النهائية التي قدّمها الطلبة والطالبات، وتم بعدها إجراء عملية التقييم واختيار الفرق الفائزة في كل فئة اعتماداً على مجموعة من المعايير.

وتفخر زين بكونها شريك نجاح رئيسي لهذه المبادرة التعليمية السنوية التي تدعمها انطلاقاً من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والمسؤولية المجتمعية، حيث تضع الشركة تمكين الشباب والتعليم وتعزيز ريادة الأعمال ضمن أولوياتها الرئيسية، خاصةً في ظل التحوّلات المُتسارعة التي يشهدها سوق العمل، والحاجة المتزايدة إلى إعداد جيل قادر على التفكير الإبداعي، وتوظيف التكنولوجيا، وتطوير حلول عملية تُعالج التحديات الواقعية وتواكب مُتطلّبات المستقبل.

وشهدت فئة المدارس الثانوية هذا العام مشاركة نحو 100 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، تنافسوا ضمن 12 فريقاً طلابياً عبر مشاريع وأفكار مبتكرة عكست مستوى متقدم من الوعي بقضايا المستقبل، حيث ركزت المشاريع على مجالات حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والتحول الرقمي، والحلول المجتمعية الذكية.

كما شهدت فئة الجامعات مشاركة 10 فرق طلابية تنافست من خلال مشاريع ريادية وأفكار مبتكرة تُعالج تحديات واقعية وتواكب احتياجات السوق، بما يعكس تنامي اهتمام الطلبة بثقافة المبادرة، والعمل الجماعي، والابتكار التطبيقي في مختلف القطاعات.

حمد المصيبيح وفيصل الدويهيس يُكرّمان أحد الفرق الفائزة في فئة الثانوية

وتواصل زين من خلال رعايتها لمسابقة “برنامج الشركة” دعمها لبيئة تعليمية مُحفّزة تُتيح للطلبة تجربة عملية متكاملة في عالم ريادة الأعمال، بدءاً من تطوير الفكرة وتحويلها إلى مشروع قابل للتطبيق، مروراً بإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى وإدارة الفرق، وصولاً إلى عرض المنتجات والخدمات أمام لجان تحكيم متخصصة تضم نخبة من رواد الأعمال والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص.

ورعت زين فئة “أفضل منتج مبتكر”، التي هدفت إلى تشجيع الطلبة على تطوير أفكار إبداعية ومنتجات ذات أثر إيجابي ومستدام، وتكريم المشاريع التي أظهرت قدرة واضحة على توظيف الابتكار في معالجة التحديات المجتمعية والبيئية والاقتصادية، بما ينسجم مع توجه الشركة نحو دعم الحلول الشبابية القابلة للنمو والتأثير.

وللسنة الثانية على التوالي، تعاونت زين وإنجاز مع شركة “نستله” في مبادرة “أبطال الاستدامة” ضمن مسابقة “برنامج الشركة”، الهادفة إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة بين الطلبة، وتشجيعهم على تبني ممارسات وحلول مبتكرة تخدم المجتمع والبيئة، وتُرسّخ أهمية التفكير المسؤول في تصميم المشاريع الريادية منذ مراحلها الأولى.

وعكست مشاريع الطلبة هذا العام اهتمام الجيل الجديد المتزايد بالتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستدامة والتحول الرقمي، وهو ما يؤكد أهمية توفير منصات تعليمية وتدريبية تُساعد الشباب على استكشاف قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

تسعى زين من خلال شراكتها المستمرة مع جمعية إنجاز الكويت إلى دعم المنظومة التعليمية والشبابية في الكويت، والمساهمة في بناء جيل يمتلك أدوات المستقبل، ويملك القدرة على قيادة التحول الرقمي، والمشاركة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب.