الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقع مدير ادارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي تأثر البلاد بطقس حار وجاف ورياح مثيرة للغبار مع انخفاض الرؤية الأفقية غدا الجمعة والطقس بشكل عام شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة ترتفع معها درجات الحرارة مصحوبة برياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة يوم الجمعة مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 12 الى 45 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 2 حتى 6 أقدام.

وأوضح أن الطقس ليلا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 حتى 5 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من 20 الى 55 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار مبينا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج من 3 حتى 6 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا مائل للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 12 الى 32 في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج 2 حتى 4 أقدام.

وحول الطقس نهار السبت قال العلي إنه شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 الى 35 كيلومتر في الساعة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 حتى 5 أقدام.

وأضاف أن الطقس السبت ليلا مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.