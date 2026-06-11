“الخدمة المدنية” يصدر تعميما خارجيا بشأن عطلة رأس السنة الهجرية 1448 الاسبوع المقبل

ديوان الخدمة المدنية

أصدر ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس تعميما خارجيا بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية 1448 والتي ستكون إما يوم الثلاثاء أو الاربعاء المقبلين.

وقال بيان صحفي خص بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه في حال كان عدد أيام شهر ذو الحجة لعام 1448 هجري 29 يوما فسيتم التعطيل يوم الثلاثاء المقبل الموافق ال16 الجاري باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية ويستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل الموافق ال17 الجاري.

وأوضح البيان أن في حال كان عدد أيام شهر ذو الحجة لعام 1448 هجري 30 يوما سيتم التعطيل يوم الأربعاء الموافق ال17 من الشهر الجاري باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية ويوم الخميس الموافق ال18 الجاري باعتباره يوم راحة لوقوعه بين عطلتين على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق ال21.

وذكر البيان ان الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها مع مراعاة المصلحة العامة.