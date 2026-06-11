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مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين والأردن

صورة أرشيفية
الشرق الاوسط
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دانت مصر بأشد العبارات اليوم الخميس الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت دولة الكويت والبحرين والاردن.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي ان هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات الإقليمية.

واكدت تضامن مصر الكامل مع الدول الثلاث ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية مجددة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة والمتكررة.

وشددت على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل ركنا أساسيا من الأمن القومي المصري والعربي.

واكدت مصر ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

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