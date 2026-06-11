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الجيش الأردني يؤكد اعتراض 20 صاروخا أطلقت من إيران

مقاتلات أردنية
الشرق الاوسط
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أكد الجيش الأردني في بيان الخميس اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران، بعد ساعات على إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ بالستية على مركز قيادة أميركي في الأردن ردا على ضربات أميركية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري أردني مسؤول قوله إن “أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر الخميس 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق (نحو 103 كيلومترات شرق عمان) بمحافظة الزرقاء”.

ووفقا للمصدر “نتج عن عملية الاعتراض سقوط عدد من الشظايا، بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية”.

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