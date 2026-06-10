هيئة الغذاء: جهود رقابية مكثفة لضمان سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المستهلكين

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية اليوم الأربعاء الحرص على مواصلة الجهود الرقابية المكثفة بما يسهم في ضمان سلامة الأغذية المتداولة في السوق المحلية والحفاظ على صحة المستهلكين.

جاء ذلك في تصريح أدلت به المدير العام بالندب المتحدث باسم (هيئة الغذاء) الدكتورة شيماء العصفور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب حملة ميدانية موسعة نفذتها (الهيئة) في منطقة الشويخ الصناعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن محافظة العاصمة وقسم الأمن والحراسات ضمن منظومة العمل المشترك الرامية إلى تعزيز الرقابة الغذائية وضبط المخالفات.

وأوضحت العصفور أن الحملة أسفرت عن ضبط نحو 640 كيلوغراما من الخضروات والفواكه الفاسدة في أحد المحال وإغلاق ثلاث منشآت غذائية ثبت إخلالها بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت على أن (هيئة الغذاء) ماضية في تطبيق أحكام القانون من دون تهاون ضد كل من يثبت في حقه الإخلال بمتطلبات سلامة الغذاء.

وأكدت أن الحملات التفتيشية والجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لضمان التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية المعتمدة.

كما أكدت ضرورة التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالتقيد التام بالاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة لتداول الأغذية.

ودعت العصفور المستهلكين إلى المساهمة في حماية المجتمع بالإبلاغ عن أي مخالفات غذائية من خلال خدمة تواصل عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).