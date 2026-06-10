بلدية الكويت تواصل عمليات التفتيش الميداني بالعاصمة للكشف على التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات

موظفين البلدية يسجلون انذارات للمخالفين

أكدت بلدية الكويت اليوم الأربعاء استمرار حملاتها الميدانية التفتيشية على التراخيص الصحية للمحلات التجارية للتأكد من مدى الالتزام في العمل وفق اللوائح والتراخيص الخاصة بها.

وقال رئيس فريق بلدية العاصمة مشاري الشمري في تصريح صحفي ان الفريق الميداني قام اليوم بجولات تفتيشية بتوجيهات من مدير عام بلدية الكويت منال العصفور على منطقة الشويخ الصناعية بعد رصد عدة مخالفات متكررة.

وأضاف الشمري أن الفريق يقوم بإعطاء أصحاب المحال التجارية العديد من الفرص قبل تسجيل المخالفات عليهم حيث يقوم الفريق بالتنبيه والانذار قبل الشروع بتسجيل المخالفات لهم مشددا على ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية.

ولفت إلى أن الفرق الرقابية في كافة المحافظات تولي اهتماما بالغا حيال تطبيق لوائح وانظمة بلدية الكويت مبينا أن الفريق قام بتحرير 10 مخالفات للائحة المحلات والإعلانات كما قام بتوجيه 5 انذارات بعد الكشف على ما يزيد من 30 محلا تجاريا.

وأشار إلى أن هذه الحملة ستتبعها عدة جولات ميدانية في جميع المحافظات حسب جدول زمني متضمنا مواعيد الحملات الميدانية الذي تم إعداده من قبل فريق ادارة العلاقات العامة.