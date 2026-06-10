بيت التمويل الكويتي يحتفي بأكثر من 100 موظف ضمن برنامج “إنجاز”

خالد الشملان وأحمد الحماد وعبدالله الحداد في تكريم احد الموظفين

أعلن بيت التمويل الكويتي عن تكريم أكثر من 100 موظف وموظفة من الحاصلين على شهادات مهنية متخصصة وخريجي برنامج البعثات ضمن برنامج “إنجاز”، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات الوطنية.

وأقيم حفل التكريم بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، ورئيس الموارد البشريّة والتحوّل للمجموعة بالتكليف، أحمد حمد الحمّاد، وفريق الادارة التنفيذية.

ويُعد برنامج “إنجاز” إحدى المبادرات الاستراتيجية التي يتبناها بيت التمويل الكويتي تقديرا وتكريما لموظفيه، حيث يركز البرنامج على تشجيع الكوادر على الحصول على شهادات مهنية معتمدة في مجالات مصرفية ومالية وإدارية متخصصة، إلى جانب إتاحة فرص الابتعاث الأكاديمي لاستكمال الدراسات العليا في أرقى الجامعات. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات القيادية والفنية، وإعداد جيل من الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي، بما يدعم الابتكار ويواكب أفضل الممارسات العالمية.

وخلال كلمته في حفل “إنجاز”، أكد رئيس الموارد البشريّة والتحوّل للمجموعة بالتكليف، أحمد حمد الحمّاد، أن تكريم هذا العدد من الموظفين يعكس التزام البنك الراسخ بتطوير كوادره وتعزيز قدراتهم، مشيراً إلى أن برنامج “إنجاز” يأتي ضمن استراتيجية متكاملة للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية للمؤسسة.

وأشار إلى أن إنجازات الموظفين تمثل خطوة مهمة في مسيرتهم المهنية وركيزة رئيسية لتعزيز ريادة البنك وقيادة النمو المستدام، مبينا أن إدارة الموارد البشرية تواصل دعم التطور الأكاديمي والمهني للموظفين من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التميز.

ولفت الحمّاد إلى أن الشهادات المهنية التي حصل عليها الموظفون ستنعكس إيجاباً على أدائهم من خلال رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الابتكار، إلى جانب نقل المعرفة داخل بيئة العمل.

واختتم الحفل بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنمية القدرات البشرية بما يحقق تطلعات الموظفين ويدعم أهداف بيت التمويل الكويتي في المحافظة على الريادة في القطاع المصرفي.