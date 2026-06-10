مجلس الوزراء يقرر موعد عطلة رأس السنة الهجرية

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قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح موعد عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1448.

وذكر المجلس في بيان له انه نظرا لوجود احتمالين بشأن هذه العطلة وهما الاحتمال الأول بأن يكون عدد أيام شهر ذو الحجة لعام 1447 هجري هو 29 يوما وفي هذه الحالة قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 17 يونيو.

أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون عدد أيام شهر ذو الحجة لعام 1447 هجري هو 30 يوما وفي هذه الحالة يتم تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري باعتباره يوم عطلة رسمية على أن يعتبر يوم الخميس 18 يونيو يوم راحة لوقوعه بين عطلتين على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 21 يونيو.

وأشار المجلس إلى أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.

وبهذه المناسبة قدم مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين الكرام سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.