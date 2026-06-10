دولة الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق لقواعد القانون الدولي وبما يعكس نهجا مرفوضا في التصعيد.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها اليوم الأربعاء أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من المخاطر مؤكدة ضرورة وقف هذه الممارسات واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما.