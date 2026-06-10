دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت والتي كان آخرها اليوم الأربعاء في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة ويعد تماديا خطيرا يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر.

وأكدت (الخارجية) في بيان أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وشددت الوزارة على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.