سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وقد أعرب معاليه خلال الاتصال عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلاؤها مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مشددا في الوقت ذاته على دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف المعنية إلى التهدئة ومواصلة العمل على المسار الدبلوماسي.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين دولة الكويت ودول الإتحاد الأوروبي حيث أشار معالي أنطونيو كوستا إلى تطلعه لبناء شراكة أوثق وأعمق بين الجانبين بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات المشتركة.

من جانبه أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الأوروبي على ما أبداه من مشاعر طيبة ومواقف داعمة تجسد روح التضامن مع دولة الكويت منوها سموه على عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي متمنيا سموه حفظه الله لمعاليه موفور الصحة والعافية ولدول الاتحاد الأوروبي وشعوبها بالمزيد من التقدم والازدهار.