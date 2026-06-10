سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة جرى خلاله استعراض العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها خاصة فيما يتعلق بالإعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية.

كما أعرب جلالته خلال الإتصال عن إدانته الشديدة لهذه الهجمات السافرة والتي تعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا جلالته على وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق، ودعمها الكامل لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها.

هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة وعلى وقوف البلد الصديق إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها متمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والنماء.