الداخلية: ضبط 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي ضبط سبعة متهمين في قضايا متفرقة بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية معدة للاتجار والتعاطي إضافة إلى أدوات تستخدم في تجهيز وتغليف المواد المخدرة.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المتهمين عثر بحوزتهم على 550ر2 كيلوغرام من مادة الحشيش و150 غراما من مادة الهيروين و20 غراما من مادة الشبو.

وأضافت أنه عثر أيضا بحوزة المتهمين على 6350 كبسولة من مادة الليريكا و150 قرصا من مادة (زينكس) و50 حبة من مادة (ميثادول) إضافة إلى أربعة موازين حساسة وكميات من أكياس النايلون الفارغة.

وأفادت بتسجيل قضية مقاومة رجال الأمن بحق أحد المتهمين أثناء عملية الضبط مشيرة إلى إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة عملياتها الأمنية المكثفة بكل حزم لملاحقة مروجي السموم وحماية المجتمع من مخاطرها.

وشددت على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون ضد من يثبت تورطه في الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو أي نشاط مرتبط بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.