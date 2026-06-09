الصحة: تحرير 50 مخالفة لصالونات ومعاهد صحية بالمحافظات لتعزيز السلامة ومكافحة العدوى

تحرير 50 مخالفة لصالونات ومعاهد صحية بالمحافظات لتعزيز السلامة ومكافحة العدوى

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تحرير 50 مخالفة بحق عدد من الصالونات والمعاهد الصحية المخالفة للاشتراطات الصحية المعتمدة وذلك ضمن حملات تفتيش مشتركة نفذت في مختلف محافظات البلاد لحماية الصحة العامة وتعزيز الرقابة الوقائية على المنشآت ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة الجمهور.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي في تصريح صحفي إن الحملات الرقابية ركزت على التحقق من تطبيق معايير مكافحة العدوى وسلامة عمليات التنظيف والتطهير والتعقيم إلى جانب متابعة اشتراطات العاملين وشهادات اللياقة الصحية بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة للمتعاملين مع هذه المنشآت.

وأضاف أن الجولات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأفضل الممارسات الصحية والوقائية والحد من مخاطر انتقال الأمراض والعدوى فضلا عن التحقق من سلامة المرافق والالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام الأجهزة الخاضعة لاشتراطات.

من جانبها قالت مدير إدارة الصحة العامة ورئيس اللجنة الدكتورة منى الخباز في تصريح مماثل إن اللجنة الرئيسية للرقابة على الصالونات والمعاهد الصحية ينبثق عنها ست لجان فرعية تضم ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وتغطي جميع محافظات البلاد بما يعزز كفاءة الرقابة الميدانية ويرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة في هذه المنشآت.

وأكدت أن فرق التفتيش ستواصل تنفيذ جولاتها الرقابية بصورة دورية في مختلف المحافظات مشددة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على صحة وسلامة الجمهور لافتة إلى أهمية إلتزام أصحاب الصالونات والمعاهد الصحية بالاشتراطات المعتمدة حفاظا على الصحة العامة ورفع جودة الخدمات المقدمة.