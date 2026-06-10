شركة الاستثمارات الوطنية تحتفي بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج SHIFT

احتفت شركة الاستثمارات الوطنية بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج SHIFT، البرنامج الرائد لتطوير الخريجات، والمخصص لتعريف الشابات الكويتيات بقطاع الاستثمار من خلال التعلم المنهجي، والتدريب العملي، والتفاعل مع مختلف أقسام الشركة.

وشهد حفل التخرج اختتام البرنامج الذي استمر لمدة ستة أسابيع، جمع بين الجلسات الفنية والتجربة العملية عبر الأقسام التشغيلية والداعمة في الشركة. وقد أتيحت للمشاركات فرصة العمل والتفاعل مع فرق العمل المختلفة، مع المشاركة في مهام تطبيقية، واكتساب فهم أعمق لكيفية عمل مختلف مجالات صناعة الاستثمار على أرض الواقع. حيث جرى اختيار المشاركات في دفعة هذا العام من خلال عملية تنافسية عالية بدأت بـ 427 متقدمة، وانتهت بتخريج 19 مشاركة، ما يعكس قوة قاعدة المواهب الوطنية وتزايد اهتمام الشابات الكويتيات باستكشاف الفرص المهنية في قطاع الاستثمار.

وكجزء من البرنامج، زارت المشاركات هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، مما أضاف بعداً مهماً لفهمهن لمنظومة أسواق المال الكويتية بشكل أشمل. وأسهمت هذه الزيارات في ربط ما تعلمنه داخل شركة الاستثمارات الوطنية بالإطار التنظيمي والسوقي الأوسع، ومنحهن رؤية أكثر تكاملاً للقطاع ومؤسساته الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة / مريم سيف، رئيس تنفيذي لقسم رأس المال البشري في شركة الاستثمارات الوطنية: يمثل برنامج SHIFT إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تعكس التزام الشركة بالاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من اكتساب الخبرات العملية والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

ومع انطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج، نواصل البناء على النجاحات التي حققتها الدفعات السابقة، مستهدفين بتزويد المشاركات بفرص نوعية للتعلم والتطوير المهني. ليكون البرنامج منصة متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، من خلال إشراك المشاركات في مختلف قطاعات الشركة، بما في ذلك الاستثمار المباشر، بما يسهم في صقل قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية للمستقبل.

رئيس تنفيذي لقسم رأس المال البشري في شركة الاستثمارات الوطنية مريم سيف

وأضافت مريم سيف: لقد جمع حفل التخرج الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة للشركة والمشاركات وأفراد عائلاتهن، والمرشدين، والمساهمين في البرنامج، للاحتفاء بما حققته الدفعة من تطور وإنجازات. وخلال الحفل، قدمت المشاركات مشاريعهن ومهامهن الختامية، والتي عكست حجم المعرفة والثقة والنضج المهني الذي اكتسبنه طوال فترة البرنامج.

وعقب عملية التقييم، ستتاح لعدد من المشاركات فرصة مواصلة مسيرتهن المهنية مع شركة الاستثمارات الوطنية ضمن إدارات مختلفة. ويعكس هذا الإنجاز ليس فقط مستوى الدفعة المتميز، بل أيضاً قوة إطار الاختيار والتدريب والتقييم الذي يقوم عليه البرنامج.

واسترسلت مريم سيف أن شركة الاستثمارات الوطنية أعربت عن تقديرها للفرق الداخلية التي ساهمت في البرنامج من خلال الإرشاد المهني، والجلسات الفنية، والتوجيه المستمر، إضافة إلى الجهات والشركاء الخارجيين الذين دعموا النسخة الثالثة من برنامج SHIFT وأسهموا في إثراء تجربة المشاركات.

ويواصل برنامج SHIFT تطوره كبرنامج للتطوير المهني وتبادل المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية. ومن خلال هذا البرنامج، تؤكد شركة الاستثمارات الوطنية التزامها بدعم الشابات الكويتيات والمساهمة في إعداد الكوادر الوطنية التي ستقود سوق العمل في المستقبل.

وبصفتها إحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة محلياً وإقليمياً، تواصل شركة الاستثمارات الوطنية التزامها بتقديم حلول استثمارية متكاملة ومبتكرة، تستند إلى فهم عميق للأسواق واحتياجات العملاء. ومن خلال هذا النهج، تسعى الشركة إلى تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل. كما تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في دعم وتطوير قطاع الاستثمار.