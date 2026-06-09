وزير شؤون الديوان الأميري يستقبل سفيري بنغلاديش وبروناي دار السلام

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة لدى البلاد سيد طارق حسين

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح سعادة سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة لدى دولة الكويت سيد طارق حسين.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون القائم بينهما.

كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتأكيد على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل سفير بروناي دار السلام الصديقة لدى البلاد سوليني سعيد

كما استقبل معاليه سعادة سفير بروناي دار السلام الصديقة لدى دولة الكويت سوليني سعيد.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.