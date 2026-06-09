سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا صباح اليوم بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.