زلزال بقوة 5 درجات يضرب هرمزجان في جنوب إيران قياس قوة أحد الزلازل الشرق الاوسط نُشر : الثلاثاء 9-6-2026مالثلاثاء 9-6-2026م س س أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن زلزالا قوته خمس درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب إيران في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وذكرت أن مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترا. اقرأ ايضا مصر وتركيا: ما سبب تقاربهما الآن وما مصير المعارضة المصرية؟ سعيد جاب الخير: السجن ثلاث سنوات للباحث الجزائري بتهمة “الإساءة للإسلام” استقالة إدوارد ليستر المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج