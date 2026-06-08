زلزال بقوة 5 درجات يضرب هرمزجان في جنوب إيران

قياس قوة أحد الزلازل

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن زلزالا قوته خمس درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب إيران في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وذكرت أن مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترا.