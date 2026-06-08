جامعة عبدالله السالم تطلق حملة تعريفية بتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية في مجمع الأفنيوز

أطلقت جامعة (عبدالله السالم) اليوم الاثنين حملتها التعريفية الثالثة بتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية بشراكة استراتيجية مع (بنك وياي) الرقمي في مجمع الأفنيوز (المرحلة الثانية) ويستمر حتى 10 يونيو الحالي وسط حضور لافت جمع بين الطلبة وأولياء الأمور والباحثين عن فرص التعليم الجامعي المتميز.

وقالت مديرة الجامعة الدكتورة منى الأحمد في تصريح صحفي إن الحملة تهدف إلى التعريف المباشر بالتخصصات الجامعية والبرامج الأكاديمية المتاحة للطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية لمساعدتهم على اتخاذ القرار الانسب بشأن المسار الأكاديمي والمهني.

وأكدت الدكتورة الأحمد أن الحملة تحمل رسالة الجامعة بمرحلة اختيار التخصص الجامعي يمثل منعطف هام في حياة الطالب وتحدد مستقبله المهني مشيرة إلى أهمية توفير بيئة مريحة وسهلة الوصول للتعريف بالتخصصات يعد استثمارا حقيقيا في جودة مخرجات التعليم العالي.

وأفادت بأن هذه الحملة تهدف إلى تقريب المعلومات حول الجامعة وتمكين الطلبة من اختيار التخصص بدقة ووعي مضيفة أن الحملة تأتي انطلاقا من رسالة الجامعة الراسخة بأن الاستثمار الحقيقي في هذا الوطن يبدأ بالاستثمار في أبنائه وبناته.

وبينت أن بناء الكفاءة الوطنية المؤهلة هو الغاية التي تسعى إليها في كل برنامج تقدمه وكل تخصص تطوره مشيرة إلى حرصها على تسليط الضوء على برامجها الأكاديمية المتنوعة وما تتميز به من مناهج حديثة ومواكبة لمتطلبات سوق العمل إذ أتاح الجناح الخاص بها فرصة للزوار للتعرف عن كثب على التخصصات المطروحة وآليات القبول والالتحاق فضلا عن الاطلاع على مسيرة الجامعة البحثية والأكاديمية.

ودعت الأحمد طلاب وطالبات الصف ال12 المقبلين على الدراسة الجامعية لزيارة جناح الجامعة خلال الفترة المعلنة وعدم التردد بطرح استفساراتهم وتساؤلاتهم حول البرامج الأكاديمية.