وزيرا الأشغال والبلدية يبحثان مع السفير الصيني مستجدات المشروعات والاتفاقيات المشتركة

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الإسكان عبداللطيف المشاري مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين

بحثت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الإسكان عبداللطيف المشاري مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين عددا من المشروعات والاتفاقيات المشتركة بين البلدين ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بها.

وثمنت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الشراكة الكويتية الصينية وما تشهده من تطور مستمر مشيدة بدورها في دعم مسيرة التنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة.

وشددت المشعان على حرص الحكومة على متابعة المشاريع الكبرى بصورة مستمرة لضمان إنجازها وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير العالمية.

من جانبه أعرب السفير الصيني يانغ شين في تصريح مماثل عن حرص بلاده على مواصلة دعم مشروعات التعاون التنموي مع الكويت مؤكدا تطلع الجانب الصيني إلى تعزيز الشراكة القائمة والدفع نحو تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة التي تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء سير العمل في مشروع محطة كبد الشمالية للصرف الصحي إلى جانب مشروعات المدن العمالية حيث جرى استعراض مراحل التنفيذ والتقدم المحرز في هذه المشاريع الحيوية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون الكويتي الصيني في قطاع البنية التحتية والتنمية العمرانية مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويواكب رؤية الكويت المستقبلية.

وأكد الاجتماع الحرص على متابعة مختلف الملفات المشتركة والوقوف على آخر المستجدات والتحديات والعمل على تذليل العقبات بما يسهم في دفع المشاريع التنموية إلى الأمام وتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.