“زين” و”العقارات المُتحدة”.. شراكة استراتيجية تُعيد تشكيل مفهوم البنية التحتية الرقمية في المشاريع العمرانية

نواف الغربللي ومشاري المحيلان يوقّعان الشراكة

أعلنت زين عن إبرام شراكة حصرية مع شركة العقارات المتحدة، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتوفير منظومة الاتصال والبنية التحتية الرقمية بشكلٍ مُتكامل لضاحية حصّة، التي تُعد أول ضاحية متكاملة متعددة الاستخدامات في الكويت.

وأوضحت الشركة أن توقيع هذه الشراكة جرى بحضور الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، والرئيس التنفيذي لمجموعة العقارات المتحدة مشاري المحيلان، في خطوة تُعزز موقع زين كشريك محوري في تمكين التحول الرقمي للمشاريع التنموية الكبرى في البلاد، عبر نشر منظومة متقدمة من تقنيات الاتصال المتطورة وحلول الأمان والمنازل الذكية، داخل واحدة من أحدث الوجهات الحضرية العصرية التي تمزج بين مكونات السكن، الأعمال، التجزئة، المطاعم، الرعاية الصحية، الضيافة، والتجارب المجتمعية، ضمن بيئة متكاملة ومترابطة.

بموجب هذه الشراكة، قامت زين بتنفيذ وتطوير البنية التحتية الرقمية لكافة الوحدات السكنية والتجارية في ضاحية حصة، بما يشمل “بيوت حصة” و”أبراج حصة”، إضافة إلى “مكاتب حصة”، و”عيادات حصة”، و”حصة هب”، و”حصة بلازا”، بما يضمن تمكين السكان والشركات والمستأجرين والزوار، إلى جانب العيادات الطبية والمكاتب ومتاجر التجزئة، من الاستفادة من اتصال عالي الأداء والموثوقية، والوصول إلى حلول متطورة ومحتوى عالمي مدعوم بشبكة الجيل الخامس الأكثر تتويجاً في الكويت.

وتطرح زين في هذا المشروع العمراني الضخم باقة من العروض الحصرية الموجهة لسكان ضاحية حصة، وكذلك للشركات والمتاجر العاملة فيها، بشكل يتيح لهم الوصول إلى حلول رقمية متخصصة تدعم أنماط الحياة الحديثة، بما في ذلك تطبيقات المنازل الذكية، وبيئات العمل الحديثة، ومنظومات التجزئة الذكية، وتجارب الاتصال اليومية السلسة، والمحتوى العالمي عبر باقات MAX، بما يعكس نهجها المرتكز على العميل، وحرصها على تقديم تجارب رقمية شاملة تستجيب لمتطلبات الأفراد والعائلات ورواد الأعمال والمؤسسات في بيئة متسارعة التطور.

الغربللي مُلقياً كلمته

وفي تعليقه على الشراكة، قال نواف الغربللي “يمثل مشروع ضاحية حصة تحولاً في مفهوم الحياة الحديثة، وليس مجرد تطوير عمراني تقليدي، فهذه الشراكة تعكس إدراكاً متقدماً بأن الاتصال أصبح بنية تمكينية أساسية للأنماط المعيشية الرقمية، وأن دمج التقنيات الحديثة داخل الضاحية يسهم في خلق بيئة رقمية متطورة، توفر للسكان والشركات والزوار ومزودي الخدمات تجارب ذكية وسلسة وموثوقة”.

وأضاف قائلاً “تتناغم استراتيجية زين مع التوجهات الوطنية نحو بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، حيث يتجاوز دور الشركة تقديم خدمات الاتصال ليشمل الإسهام في تشكيل البنية الرقمية للمشاريع العمرانية الكبرى، بما يضمن جاهزيتها للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي في المستقبل، ويعزز من تنافسية الكويت كمركز حضري متقدم في المنطقة”.

وقال الغربللي ” تمثل الشراكة مع “العقارات المتحدة” نموذجاً متقدماً لتكامل مسؤولية القطاع الخاص في بناء المدن الذكية من الجيل الجديد، إذ تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، من خلال تمكين خدمات رقمية موثوقة تفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة في قطاعات العقار والتجزئة والخدمات”.

جانب من كلمة المحيلان

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العقارات المتحدة مشاري المحيلان: “يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع زين الكويت، بما يجسد سعينا إلى تطوير تجربة سكنية وتجارية ذكية، ترتكز على الابتكار وأحدث التقنيات.”

وأضاف المحيلان: “ستزوّد هذه الشراكة ضاحية حصة بأحدث الحلول الرقمية وتقنيات الاتصال، لتصبح من أوائل الضواحي الذكية المتكاملة في دولة الكويت.”

واختتم المحيلان تصريحه مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التزام “العقارات المتحدة” بتطوير مشاريع عقارية تواكب تطلعات المستقبل، انطلاقًا من إيمانها بأن تطوير المجتمعات لا يقتصر على بناء المشاريع العقارية فحسب، بل يمتد إلى بناء بيئات متكاملة تلبّي احتياجات الأجيال القادمة.

وتقع ضاحية حصة ضمن نطاق ضاحية حصّة المبارك في محافظة العاصمة، في موقع استراتيجي يربطها بأهم المناطق الحيوية في مدينة الكويت، وقد صُمّمت كوجهة حضرية مترابطة تتيح سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتجمع في إطار واحد بين الاستخدامات السكنية والتجارية والصحية ومرافق التجزئة والمطاعم ونمط الحياة، ضمن بيئة متصلة تدعم سهولة الوصول وتعزز التفاعل المجتمعي.

وتضم الضاحية مشروع “بيوت حصة” الذي يوفر منازل فاخرة وشققا سكنية راقية، إلى جانب “أبراج حصة” التي تتكون من برجين توأمين يقدمان وحدات سكنية فاخرة بإطلالات متميزة على مدينة الكويت والخليج العربي، وتعكس هذه المكونات مجتمعة توجه الضاحية نحو تقديم تجربة معيشية راقية ترتكز على جودة السكن وتكامل المرافق وسهولة الوصول والخدمات الرقمية المتصلة.

أما على المستوى التجاري، فقد صُممت مرافق الضاحية لتلبية احتياجات الشركات والسكان والزوار، حيث توفر “مكاتب حصة” بيئة عمل عصرية للمهنيين والمؤسسات، مدعومة ببنية تكنولوجية متقدمة وإمكانية وصول مباشر إلى مختلف مرافق المنطقة والخدمات المحيطة بها.

كما تتيح “عيادات حصة” الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ضمن بيئة حديثة، فيما يشكل كل من “حصّة هب” و”حصة بلازا” منصتين متكاملتين تجمعان بين تجارب التسوق والمطاعم والخدمات اليومية، بما يدعم نمط حياة نشط ومترابط داخل الضاحية.

الغربللي والمحيلان يتوسطان مسؤولي زين والعقارات المتحدة

ومع اعتماد شبكة زين كركيزة أساسية للبنية الرقمية في الضاحية، ستتمكن مختلف مكونات ضاحية حصّة من الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الرقمية عالية السرعة والموثوقية والسعة، بما يضمن عملها ضمن منظومة رقمية موحدة ومتكاملة.

وتأتي هذه الشراكة امتدادا لاستثمارات زين المستمرة في تطوير الشبكات وريادة الابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء، إذ تواصل الشركة، بصفتها المشغّل الذي يمتلك أكثر شبكة جيل خامس حصدت جوائز في الكويت، توسيع نطاق استخدامات الجيل الخامس ليتجاوز مفهوم الاتصال التقليدي، عبر توظيف إمكاناته في تمكين المنازل الذكية، وتعزيز مرونة الأعمال، ورفع كفاءة العمليات، وبناء بيئات حضرية أكثر اتصالاً وتكاملاً.

وتؤكد زين من خلال هذه المبادرة استمرار التزامها بدعم المشاريع الوطنية الكبرى عبر تقديم بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية، وحلول اتصال متطورة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الدولة، حيث تسهم شراكتها مع شركة العقارات المتحدة في ترسيخ الأساس الرقمي لإحدى أكثر الوجهات العقارية طموحا في البلاد، بما يعزز حضورها في صميم مشهد المستقبل الرقمي.

الجدير بالذكر أن الشراكة بين زين و”العقارات المتحدة” تؤكد أن مفهوم البنية التحتية لم يعد يقتصر على الجانب الإنشائي فقط، بل أصبح يشمل طبقات متقدمة من الاتصال الذكي وإدارة البيانات، وتوفير بنية رقمية شاملة، والتحول إلى نموذج عملي للمدن الذكية في الدولة، حيث تندمج البنية الرقمية مع الفضاء العمراني لتشكيل نظام حضري متكامل، وهذا التوجه تقوده هذه الشراكة لبناء مستقبل رقمي قائم على الاتصال الذكي والبيانات.