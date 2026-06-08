بلدية الكويت تطلق حملة تفتيش للكشف على التراخيص الصحية للمحلات بالمحافظات

بلدية الكويت

أطلقت بلدية الكويت اليوم الاثنين حملة ميدانية تفتيشية موسعة بجميع محافظات البلاد الست للكشف على التراخيص الصحية للمحلات التجارية والتأكد من مدى الالتزام بتراخيص الإعلانات وفق لائحة الاعلانات.

وقال مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بمحافظة الفروانية طلال العازمي في تصريح صحفي على هامش جولة البلدية في عدد من المجمعات التجارية بمنطقة الفروانية إن الحملة التفتيشية تهدف إلى المحافظة على الوجه الحضاري للمدن وإزالة أي إعلان مخالف يشوه المنظر العام بالمناطق.

وذكر العازمي أن الحملة الميدانية الأولى في محافظة الفروانية حررت ثلاث مخالفات للائحة المحلات والإعلانات كما قامت بتوجيه سبعة إنذارات بعد الكشف على 27 محلا في منطقة الفروانية.

وأكد اتخاذ الفريق الميداني كافة الإجراءات الرقابية بحق المخالفين علاوة على التأكد من مدى الالتزام بلائحتي المحلات والإعلانات وبجميع أنشطتها.

وبين أن الحملة الأولى ستتبعها عدت جولات ميدانية في جميع محافظات البلاد حسب جدول زمني متضمنا مواعيد الحملات الميدانية الذي تم إعداده من قبل فريق ادارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتنفيذ هذه الحملات طوال الاسابيع المقبلة.