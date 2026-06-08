stc تحصل على شهادة الأيزو 20400:2017 للمشتريات المستدامة

الرئيس التنفيذي بالتكليف لقطاع تميز الاعمال أحمد المراد

حصدت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، شهادة20400:2017 ISO للتوريد المستدام. وتعكس هذه الشهادة المعترف بها دوليًا التزام stc المستمر بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في ممارساتها الشرائية وعمليات سلسلة التوريد، مما يُعزز مكانتها كشركة رائدة ومسؤولة في مجال الاستدامة في الكويت.

وقد حصلت stc على شهادة 20400:2017 ISO بعد تقييم مستقل شامل لإطار حوكمة المشتريات، وعمليات إشراك الموردين، وسياسات الاستدامة، وآليات دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تعكس هذه الشهادة جهود الشركة في دمج اعتبارات الاستدامة في قرارات الشراء، مع ضمان إسهام أنشطة التوريد في خلق قيمة اقتصادية وبيئية وإجتماعية طويلة الأجل.

ويُبرهن تحقيق هذا الإنجاز على التزام شركة الاتصالات الكويتية بمواءمة ممارساتها التجارية مع المعايير الدولية المعترف بها، ودعم طموحات الكويت الأوسع نطاقًا في مجال الاستدامة. ومن خلال تطبيق مبادئ التوريد المسؤول، تواصل الشركة تعزيز الشفافية والسلوك الأخلاقي في جميع مراحل سلسلة التوريد، مع تشجيع الموردين وشركاء الأعمال على تبني ممارسات تجارية مستدامة. كما يدعم هذا الإنجاز أهداف برنامج الاستدامة لشركة stc، والذي يركز على تقليل الأثر البيئي للشركة وتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع أنشطتها التجارية.

وتعزز شهادة 20400:2017 ISO قدرة شركة stc على تحديد وإدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل استباقي في جميع مراحل سلسلة التوريد. ومن خلال تبني إطار عمل منظم ومعترف به دوليًا للتوريد المستدام، تواصل الشركة تحسين أداء الموردين، ودعم الشركات المحلية المسؤولة، وتعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة بما يتماشى مع التوقعات العالمية المتغيرة ومتطلبات أصحاب المصلحة.

في بيان لها، أشار السيد أحمد المراد الرئيس التنفيذي لقطاع التميز بالتكليف في شركة stc إلى “أن حصولنا على شهادة 20400:2017 ISO يُمثل إنجازًا هامًا ضمن استراتيجيتنا الشاملة للاستدامة، وتعكس جهودنا المتواصلة لترسيخ ممارسات الأعمال المسؤولة في جميع مجالات عملياتنا”. وأضاف “أن الاستدامة ليست مبادرة منفصلة، ​​بل عنصر أساسي في عمليات صنع القرار واستراتيجية النمو طويلة الأجل. ومن خلال نهج شامل يدمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عمليات الشراء وإدارة سلسلة التوريد، نواصل في stc خلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة، مع دعم تطوير بيئة أعمال أكثر مرونة ومسؤولية.”

وأضاف المراد” أن التوريد المستدام يلعب دورًا محوريًا في تطوير أجندة الاستدامة للشركة وتعزيز التعاون مع الموردين الذين يشاركونها التزامها بأخلاقيات العمل، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والتأثير الإيجابي على المجتمع. كما أكد: “التزامنا بالتحسين المستمر لممارسات الشراء من خلال برامج إشراك الموردين، ومبادرات التوريد منخفضة الكربون، وآليات إعداد التقارير الشفافة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لضمان بقاء الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من سلسلة القيمة الخاصة بالشركة، ومساهمتها في نجاح أعمالها على المدى الطويل.”

يُعزز هذا الإنجاز من مساهمة شركة الاتصالات الكويتية (stc) في رؤية الكويت 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين. ومع تزايد اهتمام المؤسسات في مختلف القطاعات بممارسات الأعمال المستدامة، تسعى stc إلى الريادة من خلال تبني معايير معترف بها دوليًا تُسهم في تحقيق التميز التشغيلي والنمو المسؤول والقيمة الدائمة للعملاء والمساهمين والشركاء والمجتمع ككل.