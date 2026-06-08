الرئيس الصيني يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة هي الأولى له منذ سبع سنوات

صورة أرشيفية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين في 4 سبتمبر 2025

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ اليوم الاثنين في زيارة دولة تستغرق يومين وتوصف بأنها الأولى التي يقوم بها إلى كوريا الشمالية منذ سبع سنوات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن “شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني وصل اليوم الاثنين إلى بيونغ يانغ في مستهل زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وعلى صعيد متصل قال شي جين بينغ إن العلاقات بين البلدين”تقف حاليا عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة وتواجه فرصا تنموية جديدة وتتحمل مهاما جديدة للعصر”.

وقال شي في تصريحات بمقال موقع باسمه نشر في صحيفة (رودونغ سينمون) الصحيفة الرسمية بكوريا الشمالية اليوم “إن الصين مستعدة للعمل مع كوريا الديمقراطية لتوجيه العلاقات الثنائية من منظور استراتيجي وإبقائها مواكبة مع العصر وتحقيق تطور أكبر للعلاقة”.

ودعا إلى “تعميق التواصل الاستراتيجي وتوجيه العلاقات الثنائية بحزم في الاتجاه الصحيح” مشددا على “ضرورة التمسك بالتقاليد الراسخة للتبادلات رفيعة المستوى بين الحزبين والبلدين والحفاظ على الاتصالات الوثيقة كأقارب”.

وأكد ضرورة اغتنام الذكرى الخامسة والستين لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين “كفرصة وتعزيز التبادلات على جميع المستويات وعبر المؤسسات الحزبية والحكومية والعسكرية وتنفيذ التوافقات الهامة التي تم التوصل إليها بين الجانبين وإضفاء زخم جديد على تطوير العلاقات الثنائية”.