إيطاليا تنتشل 10 جثث بعد انقلاب قارب للمهاجرين قبالة سواحل مالطا

صورة أرشيفية

قال خفر السواحل الإيطالي في بيان اليوم الأحد إن فرق الإنقاذ انتشلت 10 جثث إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل مالطا.

وأضاف أن القارب غادر ليبيا وعلى متنه نحو 60 شخصا قبل أن ينقلب على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوب شرقي مالطا.

وذكر “وفقا لأحدث المعطيات، أنقذ قارب صيد في المنطقة نحو 48 شخصا كانوا على قيد الحياة، من بين نحو 60 شخصا قيل إنهم كانوا على متن القارب عند انطلاقه”.

وتابع “أرسل خفر السواحل الإيطالي على الفور زورق دورية إلى الموقع، وانتشل 10 جثث. ولا تزال عمليات البحث جارية في المنطقة بالتنسيق مع السلطات في مالطا”.