الداخلية: ضبط 3 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط ثلاثة مواطنين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لمكافحة آفة المخدرات وضبط مروجيها.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأحد إن عملية الضبط جاءت بعد تحريات دقيقة ورصد ميداني أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 5ر1 كيلو غرام من مادة الكوكايين المخدرة و700 غرام من مادة الحشيش المخدرة و5000 كبسولة من المؤثرات العقلية وميزان حساس.

وأضافت أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات. وشددت على عدم التهاون في التصدي لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.