وزارة الصحة تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية

الدكتورة منى الخباز تتوسط المشاركين في قسم خدمات الصحة العامة في منطقة حولي الصحية

نظمت وزارة الصحة ممثلة بإدارة الصحة العامة اليوم الأحد فعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف السابع من يونيو من كل عام تضمنت أنشطة توعوية متنوعة أقيمت في مستشفى الفروانية ومستشفى العدان ومركز حولي الغربي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وترسيخ الممارسات السليمة المرتبطة بسلامة الغذاء.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الفعاليات شاركت فيها أقسام خدمات الصحة العامة في المناطق الصحية وقسم متداولو الأغذية والفئات الأخرى وقسم صحة البيئة وقسم مختبرات الصحة العامة وذلك ضمن جهودها لتعزيز الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي بأهمية الممارسات الغذائية الآمنة.

ونقل البيان عن مديرة إدارة الصحة العامة الدكتورة منى الخباز قولها إن سلامة الغذاء تعد إحدى الركائز الأساسية لحماية صحة الإنسان والحفاظ على الصحة العامة مشيرة إلى أن التقارير الدولية تسجل ما يقارب 600 مليون حالة سنويا من الأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى العالم.

وأضافت الخباز أن نسبة كبيرة من هذه الحالات يمكن الوقاية منها من خلال الالتزام بالممارسات الصحية السليمة عند شراء الأغذية وتحضيرها وتخزينها وطهيها وتقديمها واستهلاكها.

وذكرت أن إحياء اليوم العالمي لسلامة الأغذية يعزز الشراكة بين الجهات المعنية والأفراد للحد من الأمراض المنقولة بالغذاء ما يسهم في دعم منظومة الصحة العامة وتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية في البلاد.

وأكدت استمرار جهودها التوعوية والرقابية والتثقيفية في مجال سلامة الغذاء انطلاقا من مسؤوليتها في حماية المجتمع وتعزيز الأمن الصحي وبما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الصحية العالمية.