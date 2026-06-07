الهلال الأحمر: تعزيز الشراكات الوطنية يدعم العمل الإنساني وخدمة المجتمع

الهلال الأحمر خلال استقبال وفد نادي ضباط الشرطة

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس اليوم الأحد أهمية تعزيز الشراكات الوطنية مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في دعم العمل الإنساني وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع.

وقال المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه رئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة العميد حقوقي عبدالمحسن العكشان والوفد المرافق له إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين وبحث آفاق الشراكة في تنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعود بالنفع على الفئات المستحقة وتدعم الجهود الوطنية في مجالات العمل الإنساني.

وأضاف أن الجمعية تنظر بتقدير إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة مؤكدا أن تكامل الأدوار بين المؤسسات يشكل ركيزة أساسية لتعزيز العمل الإنساني وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الخيرية والإنسانية.

وأشار إلى أنه تم مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات المبادرات المجتمعية مشيدا بحرص نادي ضباط الشرطة على الإسهام في دعم العمل الإنساني وترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية.

من جهته أكد العميد العكشان في تصريح مماثل لـ(كونا) حرص وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها بما فيها نادي ضباط الشرطة على دعم العمل الخيري والإنساني انطلاقا من دورها المجتمعي مبينا أنه تم بحث عدد من المبادرات والأفكار تمهيدا لتنفيذها مستقبلا بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأكد العكشان أن نادي ضباط الشرطة يولي اهتماما كبيرا بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية بين منتسبي وزارة الداخلية معربا عن تطلعه إلى إطلاق برامج وأنشطة مشتركة مع الجمعية في مجالات العمل الإنساني بما يخدم مختلف فئات المجتمع ويعزز قيم العطاء والتضامن الإنساني.