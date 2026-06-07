وزيرة الأشغال: تعزيز الرقابة الفنية والإشراف المباشر على مواقع العمل لمتابعة التزام الشركات المنفذة

اجتماع قيادات الأشغال لبحث مستجدات مشاريع صيانة الطرق

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان حرص الوزارة على تعزيز الرقابة الفنية والإشراف المباشر على مواقع العمل وتكثيف الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات المعتمدة لمختلف المشاريع والتزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة والسلامة.

وشددت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب ترؤسها اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لبحث مستجدات مشاريع صيانة الطرق على ضرورة معالجة أي ملاحظات أو معوقات بشكل فوري لضمان استمرار الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة.

وقالت إن الوزارة تضع تحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق على رأس أولوياتها لما لذلك من انعكاسات مباشرة على السلامة المرورية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

واطلع الحضور في الاجتماع على آخر المستجدات المتعلقة بالخطة التنفيذية ومعدلات الإنجاز والتحديات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها كما تم استعراض موقف مشاريع الصيانة في المحافظات الست وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية إضافة إلى مناقشة المراحل المقبلة وآليات تسريع وتيرة التنفيذ بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وناقش الحضور كذلك الخطط التنفيذية الخاصة بأعمال الصيانة الجذرية والدورية ومستوى التنسيق بين القطاعات الفنية والإدارية ذات الصلة إلى جانب استعراض تقارير الأداء ومؤشرات الإنجاز لكل مشروع.

وضم الاجتماع وكلاء الوزارة ومدراء المحافظات ومدراء المشاريع لمتابعة سير العمل في مشاريع صيانة الطرق.