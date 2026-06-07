جامعة الكويت تستأنف الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الصيفي

جامعة الكويت

استأنفت جامعة الكويت اليوم الأحد الدراسة الحضورية للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي (2025 / 2026) في جميع الكليات والمواقع الجامعية.

وهنأت الجامعة في بيان صحافي جميع منتسبيها والطلبة والطالبات متمنية لهم فصلا دراسيا حافلا بالتوفيق والإنجاز.

وكانت جامعة الكويت أعلنت في الاول من مارس الماضي عن تحويل الدراسة بنظام التعليم (عن بعد) حرصا على سلامة أبنائها الطلبة وكافة منتسبي الجامعة نظرا للظروف الراهنة التي مرت بها البلاد وضمان استمرارية العملية التعليمية.