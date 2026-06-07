وزارة الكهرباء تطلق منظومة خدمات رقمية متكاملة ومتقدمة مخصصة لذوي الإعاقة

حضور حفل تدشين اطلاق خدمة ذوي الاعاقة وزارة الكهرباء الالكتروني

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم الأحد إطلاق منظومة خدمات رقمية متكاملة ومتقدمة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة عبر موقعها الإلكتروني تضمن دمجهم الكامل في المجتمع الرقمي.

وقال وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل في كلمته خلال حفل الإطلاق إن الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لإزالة العوائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقتصر أهدافها على توفير الخدمات فحسب بل تهدف إلى تمكينهم من أداء دورهم الكامل والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

وأضاف الزامل أن الوزارة عملت على تطوير منظومة تجمع بين الخدمات الرقمية المتخصصة وأدوات الوصول الحديثة إذ أصبح بإمكان ذوي الإعاقة السمعية التواصل مباشرة مع موظفي الوزارة عبر خدمة المكالمات المرئية بلغة الإشارة وتوفير خدمات داعمة للمكفوفين بطريقة (برايل) وخدمات ميسرة لذوي الإعاقة الحركية بما يعزز استقلاليتهم.

وأوضح أنه تم تزويد الموقع الإلكتروني بمجموعة متقدمة من أدوات الوصول الرقمي التي تشمل تقنيات قراءة الشاشة والإدخال الصوتي وترجمة المحتوى إلى لغة الإشارة علاوة على خصائص التحكم في النصوص والألوان والتباين المخصصة لفئات متعددة من المستخدمين لضمان تجربة رقمية أكثر سهولة ومرونة.

وذكر أن تصميم هذه المنظومة جاء وفق أفضل المعايير الدولية لإمكانية الوصول الرقمي لتعكس التزام الوزارة بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة لتمكين الإنسان وإزالة العوائق أمامه.

وبين الزامل أن هذا الإطلاق يعد محطة مهمة ضمن مسيرة متكاملة تقودها وزارة (الكهرباء) لتطوير خدماتها وتعزيز جودة أدائها بما ينسجم مع أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) ويسهم في بناء منظومة حكومية رقمية أكثر كفاءة واستدامة وشمولا.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لكل الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركاء الذين أسهموا في إنجاز هذا المشروع وتقديم الدعم والتعاون الكبيرين للوصول إلى هذا الإنجاز.

وجدد التزام الوزارة بمواصلة تطوير خدماتها الرقمية والارتقاء بها بما يلبي تطلعات المستفيدين كافة ويعزز جودة الحياة في المجتمع سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

من جهته أعرب رئيس لجنة العلاقات العامة في الجمعية الكويتية للمكفوفين فهد العنزي في كلمته عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على هذه المبادرة الرقمية النوعية التي تخدم قطاعا واسعا من ذوي الإعاقة البصرية.

وأكد العنزي أن توفير المعاملات والمستندات بطريقة (برايل) وتزويد الموقع الإلكتروني بتقنيات قراءة الشاشة يمثلان خطوة رائدة نحو تمكين المكفوفين وتسهيل دمجهم المجتمعي والخدمي مشيدا بحرص الوزارة على تطبيق أفضل المقاييس الدولية في إمكانية الوصول الرقمي.

بدوره أشاد رئيس النادي الكويتي الرياضي للصم خالد المطيري بهذه المبادرة المتقدمة التي اتخذتها الوزارة مبينا أنها تمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات والمعاملات لمنتسبي الإعاقة السمعية في البلاد.

وثمن المطيري توفير خدمة المكالمات المرئية المباشرة بلغة الإشارة مع موظفي الوزارة وإتاحة ترجمة محتوى الموقع الإلكتروني رقميا مؤكدا أن هذه الأدوات تسهم بشكل فعال في كسر حواجز التواصل وتعزيز استقلالية فئة الصم وضعاف السمع وتمنحهم فرصة أكبر للتواصل بشكل مباشر والحصول على الخدمات بصورة مستقلة تحفظ كرامتهم وتعزز اندماجهم في المجتمع.

من ناحيته أعرب سفير التحالف الدولي للصم والمكفوفين فواز الحصبان عن سعادته بحرص وزارة (الكهرباء) على تبني حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم مباشرة في تذليل العقبات أمام مزدوجي الإعاقة السمعية والبصرية والفئات الأخرى ومراعاة التنوع البشري الموجود في المجتمع.

من جهته استعرض عضو فريق الموقع الإلكتروني في وزارة (الكهرباء) أحمد المقلد أبرز الخدمات والخصائص الفنية التي تضمنتها المنظومة الرقمية الجديدة وآليات عملها لتلبية احتياجات مختلف فئات ذوي الإعاقة.

وعلى هامش الحفل تم تكريم وزارة (الكهرباء) بالحصول على شهادة الآيزو العالمية الخاصة بإمكانية الوصول الرقمي لذوي الإعاقة عبر الويب (ISO/IEC 40500).