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فلسطين تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين

وزارة الخارجية الفلسطينية
الكويت
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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانة دولة فلسطين الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت اليوم السبت دولة الكويت ومملكة البحرين.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين الشقيقين وخروجا فاضحا عن أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية وتماديا في تهديد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي ومساسا مباشرا بأمنها وسلامتها.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة فلسطين الكامل مع الكويت والبحرين ووقوفها إلى جانب الشقيقتين في مواجهة هذه الاعتداءات ودعمها لكافة الإجراءات المشروعة التي تتخذانها لحماية سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وصون سلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.

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