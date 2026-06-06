رولان غاروس: أندرييفا تتوج بلقبها الكبير الأول عن 19 عاما

الروسية ميرا أندرييفا

توجت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة ثامنة عالميا، بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى عن 19 عاما، بفوزها على البولندية مايا خفالينسكا بسهولة تامة 6-3 و6-2 السبت في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب.

وكانت مواجهة السبت بين لاعبتين لم تتوجا سابقا بأي لقب كبير، مع ترجيح كفة أندرييفا التي سبق لها أن وصلت إلى نصف النهائي في رولان غاروس عام 2024 وربع النهائي العام الماضي.

وباتت أندرييفا أصغر لاعبة تتوج بلقب رولان غاروس منذ الأميركية مونيكا سيليتش عام 1992 حين توجت بطلة للموسم الثالث تواليا عن 18 عاما.

كما أصبحت الروسية أول لاعبة أو لاعب من مواليد 2005 وما بعد يتوج بلقب كبير.

وقالت بعد المباراة “كنت أشاهد رولان غاروس على التلفزيون منذ كنت صغيرة جدا، بالتالي الفوز بهذه البطولة كان حلما كبيرا بالنسبة لي ولا أستطيع بصراحة أن أصدق أني أحمل هذه الكأس الآن”.

وتوجهت إلى منافستها بالقول “تهانينا لمايا على هذه الأسابيع الثلاثة الرائعة، بعد المرور عبر التصفيات والفوز بعدد كبير من المباريات والتغلب على العديد من اللاعبات الرائعات”.

وباتت خفالينسكا أول لاعبة تصل إلى نهائي البطولة الفرنسية بعد مرورها بالتصفيات.

وفرض التعادل نفسه في بداية اللقاء، مع تبادل اللاعبتان للكسر في الأشواط الأربعة الأولى، قبل أن تخلق أندرييفا الفارق في الشوط السابع حين تقدمت 4-3 على إرسال منافستها، ثم 5-3 على إرسالها قبل أن تحسمها على إرسال البولندية 6-3.

وبدأت أندرييفا المجموعة الثانية من حيث أنهت الأولى، متقدمة 3-0 بعد انتزاعها الشوط الثاني على إرسال منافستها ثم 4-0 بعدما كسر جديد للإرسال.

ورغم خسارتها إرسالها في الشوط السابع حين كانت متقدمة 5-1، حافظت أندرييفا على هدوئها وردت بالمثل في الشوط الثامن لتنهي المجموعة 6-2 والمباراة في ساعة و22 دقيقة.

واختتمت هذه المواجهة التي لم تكن في الحسبان، أسبوعين حافلين بالمفاجآت انقلبت خلالهما الموازين بفعل موجة الحر التي ألقت بظلالها على الأسبوع الأول من ثانية البطولات الأربع الكبرى.

انخفضت الدرجات في الأسبوع الثاني، لكن الحرارة كانت مرتفعة تنافسيا في الملعب مع خروج البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، والأميركية كوكو غوف، بطلة 2025، والبولندية إيغا شفيونتيك، المتوجة أربع مرات في باريس، والأوكرانية مارتا كوستيوك التي كانت من دون هزيمة على الملاعب الترابية في 2026 حتى خسارتها الخميس في نصف النهائي.

أندرييفا تنهي القصة الخيالية لخفالينسكا

وبأسلوبين مختلفين، حيث تعتمد أندرييفا على القوة وخفالينسكا العسراء على التنويع في لعبها، أظهرت اللاعبتان قدرات بدنية وذهنية وفنية لا جدال فيها لقلب التوقعات وبلوغ المباراة النهائية.

لكن الغلبة في النهاية كانت للروسية، منهية القصة الخيالية لمنافستها البالغة 24 عاما والتي وصلت إلى القرعة الرئيسية للبطولة للمرة الأولى، في مسار غير مسبوق في تاريخ رولان غاروس في حقبة الاحتراف التي بدأت عام 1968.

وبعد أن كانت مجهولة قبل ثلاثة أسابيع، نجت البولندية من ثلاثة أدوار في التصفيات قبل أن تحصد ستة انتصارات متتالية في الأدوار الرئيسية.

وكان هذا النجاح غير وارد حتى في حسابات خفالينسكا التي لم تكن واثقة من قدرتها على تمويل بضع ليال إضافية في فنادق باريس بعد فوزها في الدور الثالث.

ومنذ بداية حقبة الاحتراف، لم تنجح سوى البريطانية إيما رادوكانو في بلوغ نهائي بطولة كبرى بعد مرورها في التصفيات، لكن البريطانية توجت حينها بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2021.

وخلافا للبولندية، قدمت أندرييفا أوراق اعتمادها في مناسبات عدة رغم أعوامها الـ19، إن كان في البطولات الكبرى أو في دورات رابطة المحترفات (دبليو تي أيه)، فارضة نفسها من بين المواهب الاستثنائية المرشحة لحرق المراحل وبلوغ القمم.

بلغت نصف نهائي رولان غاروس عام 2024، وأحرزت عام 2025 لقبي دورتي دبي وإنديان ويلز للألف نقطة، لتستقر بثبات ضمن العشر الأوليات في تصنيف “دبليو تي أيه”.

وعرفت أيضا نصيبها من خيبات الأمل، على غرار ما حصل العام الماضي في ربع النهائي على ملعب فيليب-شاترييه الذي كان جمهورُه بأكمله يساند منافستها الفرنسية لويس بواسون (361 عالميا حينها).

وأمام كوستيوك، لم تتأثر اللاعبة التي تشرف على تدريبها الإسبانية كونشيتا مارتينيس (وصيفة رولان غاروس عام 2000)، لا بإغلاق سقف الملعب حين كانت متقدمة 6-1 و4-1، ولا بخسارتها إرسالها وعودة الأوكرانية إلى الأجواء بتقليصها النتيجة إلى 3-4.

ومن المتوقع أن تصعد خفالينسكا إلى المركز 21 عالميا على الأقل بعد رولان غاروس، لكن التتويج كان ليخلّد اسمها في سجل بطولة لم تتوج بها سوى بولندية واحدة، هي المصنفة الثالثة عالميا شفيونتيك التي أحرزت اللقب أربع مرات.