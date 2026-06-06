السعودية تجدد إدانتها بأشد العبارات للاعتدات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت ومملكة البحرين

العلم السعودي

جددت المملكة العربية السعودية اليوم السبت إدانتها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار مشددة على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت المملكة تضامنها مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما.