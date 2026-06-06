KIB يعيّن عبدالله العسعوسي مديراً عاماً لإدارة الرقابة المالية والتخطيط

عبدالله العسعوسي

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعيين عبدالله العسعوسي مديراً عاماً لإدارة الرقابة المالية والتخطيط، في خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لنموه المستدام، وتمكينها من التقدّم إلى المناصب القيادية.

ويأتي هذا التعيين تتويجاً لمسيرة مهنية متميزة للعسعوسي داخل البنك منذ انضمامه في عام 2015، حيث شغل عدة مناصب قيادية ضمن إدارة الرقابة المالية والتخطيط إلى أن وصل إلى منصبه الحالي، حيث أسهم في تطوير منظومة التقارير المالية وتعزيز كفاءة الأداء المالي ورفع جودة المخرجات المالية. ويتمتّع بخبرة مهنية تتجاوز 20 عاماً في مجالات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية.

ويتولّى العسعوسي حالياً الإشراف على أنشطة الرقابة المالية والتخطيط على مستوى البنك، بما يشمل ضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، إلى جانب قيادته لعدد من المبادرات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز الكفاءة المالية وذلك لدعم الإدارة التنفيذية في اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية. كما عزّز التواصل مع ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين والمحللين الماليين، وذلك من خلال المؤتمرات التحليلية للنتائج المالية الربع سنوية، في إطار التزام KIB بالشفافية وتطبيق أفضل الممارسات.

وقبل انضمامه إلى KIB، عمل العسعوسي لدى شركة إرنست ويونغ (مكتب العيبان والعصيمي) في الكويت لمدة تقارب 10 سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في مجال التدقيق الخارجي لعدد من الشركات والمؤسسات، لا سيما في قطاع الخدمات المالية.

ويحمل العسعوسي درجة البكالوريوس بإدارة الأعمال في تخصص المحاسبة من جامعة الكويت، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والتنفيذية من مؤسسات تعليمية مرموقة، من بينها برامج متقدمة من جامعتي هارفارد وستانفورد.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل الاستثمار في تطوير كوادره الوطنية وتعزيز بنيته المؤسسية، من خلال تمكين الكفاءات الشابة وإتاحة الفرص أمامها للتدرّج الوظيفي وتولّي الأدوار القيادية، بما يدعم استدامة أعماله ويعزّز قدرته على مواكبة متغيّرات القطاع المصرفي.